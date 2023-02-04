Контракт сербского защитника Голубовича с «Химками» рассчитан на 1,5 года

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Сербский защитник Петар Голубович подписал соглашение с «Химками» на полтора года, сообщает «РБ Спорт».
Ранее стало известно о том, что Голубович стал игроком подмосковного клуба. Он перешел в «Химки» на бесплатной основе.
В прошлом сезоне 28-летний футболист провел за «Олесунн» 26 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.
«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования