Контракт сербского защитника Голубовича с «Химками» рассчитан на 1,5 года

Сербский защитник Петар Голубович подписал соглашение с «Химками» на полтора года, сообщает «РБ Спорт».

Ранее стало известно о том, что Голубович стал игроком подмосковного клуба. Он перешел в «Химки» на бесплатной основе.

В прошлом сезоне 28-летний футболист провел за «Олесунн» 26 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.