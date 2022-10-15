Контракт Талалаева с «Торпедо» рассчитан на 2,5 года

Президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал о деталях контракта нового главного тренера команды Андрея Талалаева.

«Контракт на 2,5 года. Конечно, с возможностью продления, но это не записано в контракте», — приводит слова Геркуса ТАСС.

13 октября «Торпедо» объявило о подписании контракта с Талалаевым. Последним местом работы 51-летнего специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го Талалаев покинул грозненский клуб.

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.