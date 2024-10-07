Контракт Слишковича с «Оренбургом» рассчитан на два года

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о сроке контракта главного тренера Владимира Слишковича.

«Контракт со Слишковичем рассчитан на два года. Этот сезон-2024/25 и сезон-2025/26», — сказал Еремякин «СЭ».

Слишкович был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» с апреля по май нынешнего года.

3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии с поста главного тренера. Он работал с командой с августа 2023 года. В этом сезоне «Оренбург» набрал 7 очков в 10 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.