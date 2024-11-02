Корчагин заявил, что по некоторым игрокам «Динамо» есть вопросы

Бывший нападающий московского «Динамо» Эрик Корчагин отреагировал на ничью бело-голубых в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Начнут ли возникать вопросы к Личке? Да нет. Единственное, что команда много пропускает, но в общем играет хорошо, забивает. Атака хорошая, немного надо наладить сзади, но, в принципе, как говорят, результат есть, а это самое главное. На мой взгляд, никаких вопросов не будет», — цитирует Корчагина Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос, можно ли выстроить крепкую оборону из тех игроков, кто сейчас есть в московской команде.

«В принципе, можно из тех, кто есть, выстроить, но есть вопросы по некоторым игрокам, но, в принципе, уровень обороны боеспособный», — добавил экс-футболист «Динамо».

После 14 туров «Динамо» с 27 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.