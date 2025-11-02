Кордоба, Аугусту, Кривцов и Коста пропустят матч «Краснодара» с «Балтикой» из-за дисквалификаций

2 ноября, 21:48
Четыре футболиста «Краснодара» пропустят матч 15-го тура РПЛ против «Балтики» из-за дисквалификаций, полученных в игре 14-го тура со «Спартаком» (2:1).
Полузащитник Дуглас Аугусту и нападающий Джон Кордоба получили красные карточки в матче с красно-белыми. Защитник Диего Коста и полузащитник Никита Кривцов не смогут сыграть с «Балтикой» из-за перебора желтых карточек.
Матч «Балтика» — «Краснодар» пройдет 9 ноября и начнется в 19.45 (мск).
Ратель
Вопрос в том, за что была условка. С какой формулировкой.
02.11.2025
Ратель
Это очень плохо... для Балтики. Как играть против Кордобы, все знают. Вы попробуйте хотя бы угадать, кто у нас вместо него будет)) Без Никиты на поле выйдет Козлов - бывший балтиец, у которого будет огромная заряженность на игру. Ленини свою возможность также получит. А удалённые вернутся к битвам с москвичами, что тоже хорошо.
02.11.2025
bishevcky
Да крик будет в любом случае и виновник всегда назначен заранее, но нам на это на....,ну ты понимаешь.Мы доказываем свою силу на поле , а недоумки пусть кричат, что они ещё могут.
02.11.2025
Брат
У Кордобы после удаления с ЦСКА была дисква на один матч и условка ещё на один. Так сколько он сейчас пропустит? Один за сегодняшнее удаление и ещё один за условку?
02.11.2025
Kiril1Yrich
хорошо, что не с нашими, а то опять бвл бы крик, что газпром все купил. талалаев все купил!)))
02.11.2025