Кордоба, Аугусту, Кривцов и Коста пропустят матч «Краснодара» с «Балтикой» из-за дисквалификаций

Четыре футболиста «Краснодара» пропустят матч 15-го тура РПЛ против «Балтики» из-за дисквалификаций, полученных в игре 14-го тура со «Спартаком» (2:1). Полузащитник Дуглас Аугусту и нападающий Джон Кордоба получили красные карточки в матче с красно-белыми. Защитник Диего Коста и полузащитник Никита Кривцов не смогут сыграть с «Балтикой» из-за перебора желтых карточек. Матч «Балтика» — «Краснодар» пройдет 9 ноября и начнется в 19.45 (мск).

Ратель Вопрос в том, за что была условка. С какой формулировкой. 02.11.2025

Ратель Это очень плохо... для Балтики. Как играть против Кордобы, все знают. Вы попробуйте хотя бы угадать, кто у нас вместо него будет)) Без Никиты на поле выйдет Козлов - бывший балтиец, у которого будет огромная заряженность на игру. Ленини свою возможность также получит. А удалённые вернутся к битвам с москвичами, что тоже хорошо. 02.11.2025

bishevcky Да крик будет в любом случае и виновник всегда назначен заранее, но нам на это на....,ну ты понимаешь.Мы доказываем свою силу на поле , а недоумки пусть кричат, что они ещё могут. 02.11.2025

Брат У Кордобы после удаления с ЦСКА была дисква на один матч и условка ещё на один. Так сколько он сейчас пропустит? Один за сегодняшнее удаление и ещё один за условку? 02.11.2025