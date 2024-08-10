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Сегодня, 12:32

Кордоба из-за травмы может пропустить ближайшие матчи «Краснодара»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Футболист «Краснодара» Джон Кордоба
Джон Кордоба.
Фото Global Look Press
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По информации «СЭ», участие нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в ближайших матчах команды под вопросом. Колумбиец получил повреждение на одной из последних тренировок.

10 августа «Краснодар» на своем поле примет ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ. Начало — в 20.00 по московскому времени.

В текущем сезоне 31-летний Кордоба провел за «быков» по одному матчу в РПЛ и FONBET Кубке России, не отличившись результативными действиями.

После 3 матчей «Краснодар» с 3 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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