Кордоба из-за травмы может пропустить ближайшие матчи «Краснодара»

По информации «СЭ», участие нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в ближайших матчах команды под вопросом. Колумбиец получил повреждение на одной из последних тренировок.

10 августа «Краснодар» на своем поле примет ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ. Начало — в 20.00 по московскому времени.

В текущем сезоне 31-летний Кордоба провел за «быков» по одному матчу в РПЛ и FONBET Кубке России, не отличившись результативными действиями.

После 3 матчей «Краснодар» с 3 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.