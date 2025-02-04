Кордоба: «Итоги работы «Краснодар» будет подводить в конце сезона»

Сегодня, 18:00
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением об игре команды в матче с московским «Динамо» (1:0) в Winline Зимнем Кубке РПЛ.
— Это вторая игра на турнире. Почувствовал, что «Краснодар» в чем-то прибавил?
— Мы сейчас проходим подготовку на сборах. И нормально, когда у нас накапливается усталость. В некоторых матчах мы хорошо выглядим, а в некоторых не очень.
— Впереди вторая часть сезона. Все ли есть у «Краснодара», чтобы удержать первое место?
— Это мы будем смотреть по окончанию сезона. Мы проделали хорошую работу. Итоги будем подводить в конце.