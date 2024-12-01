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Сегодня, 11:30

Кордоба — о продлении контракта с «Краснодаром»: «Это мой дом, где я чувствую любовь»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» объяснил, почему принял решение продлить контракт с «быками» до 2027 года.

«Я всегда говорил, что «Краснодар» — место, где ко мне относились лучше всего. Здесь я счастлив. Могу сказать, что это мой дом, где я чувствую любовь. Клуб сделал многое, чтобы я остался, и эта забота и заинтересованность сыграли важнейшую роль в моем решении продлить контракт», — сказал Кордоба «СЭ».

Кордоба выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В сезоне-2024/25 на счету форварда 8 голов и 5 результативных передач в 16 матчах.

По информации «СЭ», Кордоба по новому контракту с клубом будет зарабатывать 4,7 миллиона евро в год вместе с бонусами.

Джон Кордоба. Джон Кордоба: «Интерес «Спартака»? Это я отказался от трансфера, а не они»

Джон Кордоба
РПЛ
ФК Краснодар
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