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Сегодня, 18:43

Кордоба назвал Сафонова лучшим вратарем в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказал мнение о навыках вратаря Матвея Сафонова.

«В чем лидерская ментальность Сафонова? Характер — то, что нужно лидеру и капитану команды. У Матвея он есть. Он заслуженно капитан команды. Сафонов — лучший вратарь России? Да, конечно, и это заметно. Тем более Мотя — основной вратарь сборной России», — приводит слова Кордобы Sport24.

В сезоне-2022/23 Сафонов пропустил 50 голов в 35 матчах за «Краснодар», отыграв 11 встреч на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего россиянина в 15 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-22-u-nego-yest-kharakter-seychas-on-luchshiy-v-rossii-napadayushchiy-krasnodara-nazval-luchshego-vratarya-rpl
Джон Кордоба
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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