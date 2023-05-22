Кордоба назвал Сафонова лучшим вратарем в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказал мнение о навыках вратаря Матвея Сафонова.

«В чем лидерская ментальность Сафонова? Характер — то, что нужно лидеру и капитану команды. У Матвея он есть. Он заслуженно капитан команды. Сафонов — лучший вратарь России? Да, конечно, и это заметно. Тем более Мотя — основной вратарь сборной России», — приводит слова Кордобы Sport24.

В сезоне-2022/23 Сафонов пропустил 50 голов в 35 матчах за «Краснодар», отыграв 11 встреч на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего россиянина в 15 миллионов евро.