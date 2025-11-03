Видео
3 ноября, 16:29

Кордоба обошел Смолова и вышел на второе место по результативным действиям в истории «Краснодара»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поднялся на второе место по числу результативных действий в истории клуба.

32-летний колумбиец забил победный гол и сделал голевую передачу в матче против «Спартака» (2:1) в 14-м туре РПЛ. Теперь на счету Кордобы 90 (65 голов + 25 результативных передач) в 134 матчах за команду.

Форвард обошел Федора Смолова, который остановился на 89 (68+21) голевых действиях за клуб.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года.

Источник: ФК «Краснодар»
8

  • Timka1401

    интересно посмотреть на его годовую передачу в матче со Спартаком.. я что-то просмотрел

    03.11.2025

  • Ратель

    Чтобы обойти Федю по голам, будет минимум 18 (15 чемпионат, не менее 3х Кубок) матчей. 4 гола в 18ти играх - надо брать!

    03.11.2025

  • Maxlav Kysik

    А на первом Вандерсон?

    03.11.2025

  • !!ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ

    

    03.11.2025

  • Степочкин

    Второе место видимо самое главное, раз первое за незначительностью не упоминается.) Самое глваное борьба между Смоловым и Кордобой за золотое второе место!!!))

    03.11.2025

  • shpasic

    а на первом кто?

    03.11.2025

  • инок

    Кордоба хороший нап. в истории клуба Краснодар. Поздравляем с выходом на 2 место по забитым голам и результативным передачам.))

    03.11.2025

