Кордоба обошел Смолова и вышел на второе место по результативным действиям в истории «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поднялся на второе место по числу результативных действий в истории клуба.

32-летний колумбиец забил победный гол и сделал голевую передачу в матче против «Спартака» (2:1) в 14-м туре РПЛ. Теперь на счету Кордобы 90 (65 голов + 25 результативных передач) в 134 матчах за команду.

Форвард обошел Федора Смолова, который остановился на 89 (68+21) голевых действиях за клуб.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года.