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Сегодня, 22:36

Кордоба ответил, считает ли матч против «Спартака» худшим для «Краснодара» в сезоне

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мыслями о поражении от «Спартака» (0:3) в матче 17-го тура РПЛ.

— Мне кажется, что сегодня мы провели не очень хороший матч. Но мы должны относиться к этому с критикой только к себе. Это худший матч «Краснодара» в сезоне? Не знаю... проиграли. Если бы выиграли, то, наверное, был бы лучший. Виновных нам искать не надо.

— Знали ли результат игры «Зенита» с «Крыльями»?

— Нас волнует только наша работа. Мы едем домой расстроенные. Сегодня у нас не вышло. Но на следующей неделе мы продолжим подготовку, чтобы хорошо закончить год.

— Защита «Спартака» сегодня выиграла все единоборства.

— Вам кажется, что так было? А что с нарушениями, которые не дали?

— Вы недовольный судейством?

— Вы это видите в каждом матче.

— Что именно?

— Можете пересмотреть некоторые моменты. И проанализировать игры... где-то придерживают, где-то забираются сверху... но это не оправдание.

«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, до этого у команды было 11 побед и 5 ничьих. «Быки» с 38 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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