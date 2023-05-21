Кордоба — о Рауше: «Отличный футболист с веселым характером»

Колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба вспомнил игру с экс-защитником сборной России Константином Раушем в бундеслиге.

«Конечно, помню Рауша! Отличный игрок, с которым мне удалось посотрудничать целый год. Кока, как мы его назвали в команде. Он запомнился веселым характером, шутил. Но не говорил ничего про Россию и не советовал мне переходить в «Краснодар», — приводит Sport24 слова Кордобы.

Рауш в 2015 году получил гражданство России. С 2018 по 2020 год он выступал за московское «Динамо». За бело-голубых защитник провел 48 игр, в которых отметился 2 голами и 8 результативными передачами. В составе национальной команды России Рауш сыграл 9 матчей.