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Сегодня, 15:02

Кордоба прибудет в расположение «Краснодара» в четверг, Оласа — во вторник

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Джон Кордоба.
Фото AFP
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Как стало известно «СЭ», колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прибудет в расположение команды в ночь со среды на четверг. Уругвайский защитник Лукас Оласа прибудет уже сегодня.

Ранее сообщалось, что Кордоба хочет покинуть российскую команду и попросил руководство черно-зеленых отпустить его из клуба после завершения Кубка Америки-2024. В турнире он провел 6 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал столько же голевых передач. Оласа на Кубке Америки вышел на поле дважды, не отметившись результативными действиями.

Джон Кордоба
ФК Краснодар
Лукас Оласа
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