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Сегодня, 18:06

Кордоба пытался прорваться в судейскую после поражения «Краснодара» от «Урала»

Футболист Джон Кордоба
Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба пытался попасть в раздевалку судей после матча 16-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:3).

Как сообщает «Матч ТВ», форвард на повышенных тонах, но без оскорблений хотел узнать причину своего удаления.

30-летний колумбиец получил красную карточку после окончания встречи. В протоколе на сайте РПЛ говорится, что футболист показал оскорбительный жест в адрес второго ассистента Варанцо Петросяна. Кордобе грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей.

Источник: matchtv.ru
Джон Кордоба
ФК Краснодар
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