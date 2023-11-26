Кордоба пытался прорваться в судейскую после поражения «Краснодара» от «Урала»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба пытался попасть в раздевалку судей после матча 16-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:3).

Как сообщает «Матч ТВ», форвард на повышенных тонах, но без оскорблений хотел узнать причину своего удаления.

30-летний колумбиец получил красную карточку после окончания встречи. В протоколе на сайте РПЛ говорится, что футболист показал оскорбительный жест в адрес второго ассистента Варанцо Петросяна. Кордобе грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей.