Кордоба: «Для меня стадион «Краснодара» и вся клубная инфраструктура уникальны»

Сегодня, 14:51
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал об общении с владельцем команды Сергеем Галицким и о первых впечатлениях от клуба.
— Я вообще был сильно впечатлен! Все завораживающе — и стадион, и академия «Краснодара». Такая вообще, скорее всего, единственная в своем роде.
— Видели подобное в Германии и Испании?
— Для меня стадион «Краснодара» и вся клубная инфраструктура уникальны. Все арены разные, но играть тут особенно потрясающе вечером, когда зажигается свет.
— Общались лично с Галицким?
— Да, еще когда только мог перейти в «Краснодар». Я видел его настрой и желание видеть меня в клубе. Чувствовал, что нужен «Краснодару» и Галицкому. А подобное — самое ценное для футболиста, — цитирует Кордобу Sport24.