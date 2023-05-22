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Сегодня, 14:51

Кордоба: «Для меня стадион «Краснодара» и вся клубная инфраструктура уникальны»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал об общении с владельцем команды Сергеем Галицким и о первых впечатлениях от клуба.

— Я вообще был сильно впечатлен! Все завораживающе — и стадион, и академия «Краснодара». Такая вообще, скорее всего, единственная в своем роде.

— Видели подобное в Германии и Испании?

— Для меня стадион «Краснодара» и вся клубная инфраструктура уникальны. Все арены разные, но играть тут особенно потрясающе вечером, когда зажигается свет.

— Общались лично с Галицким?

— Да, еще когда только мог перейти в «Краснодар». Я видел его настрой и желание видеть меня в клубе. Чувствовал, что нужен «Краснодару» и Галицкому. А подобное — самое ценное для футболиста, — цитирует Кордобу Sport24.

Колумбийский футболист выступает за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне 30-летний форвард провел 22 матча за «быков» в РПЛ, забил 13 голов и сделал 7 результативных передач.
Джон Кордоба
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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