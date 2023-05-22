Кордоба: «Для меня стадион «Краснодара» и вся клубная инфраструктура уникальны»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал об общении с владельцем команды Сергеем Галицким и о первых впечатлениях от клуба.

— Я вообще был сильно впечатлен! Все завораживающе — и стадион, и академия «Краснодара». Такая вообще, скорее всего, единственная в своем роде.

— Видели подобное в Германии и Испании?

— Для меня стадион «Краснодара» и вся клубная инфраструктура уникальны. Все арены разные, но играть тут особенно потрясающе вечером, когда зажигается свет.

— Общались лично с Галицким?

— Да, еще когда только мог перейти в «Краснодар». Я видел его настрой и желание видеть меня в клубе. Чувствовал, что нужен «Краснодару» и Галицкому. А подобное — самое ценное для футболиста, — цитирует Кордобу Sport24.