Кордоба рассказал, как воспринимает отсутствие еврокубков у российских клубов

Сегодня, 13:21
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, как относится к отсутствию еврокубков у российских клубов.
— Российские клубы без еврокубков. Лига из-за этого деградирует?
— Конечно, не хватает игр в Европе — отчасти ради них я в свое время и переходил в «Краснодар». Но у нас сейчас есть соревнования — Кубок и лига. Тоже важные турниры, — цитирует Кордобу Sport24.
«Краснодар» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. В следующем туре клуб дома примет ЦСКА 27 мая.
Российские команды были отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.