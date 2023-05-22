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Сегодня, 13:21

Кордоба рассказал, как воспринимает отсутствие еврокубков у российских клубов

Виктория Кравченко
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, как относится к отсутствию еврокубков у российских клубов.

— Российские клубы без еврокубков. Лига из-за этого деградирует?

— Конечно, не хватает игр в Европе — отчасти ради них я в свое время и переходил в «Краснодар». Но у нас сейчас есть соревнования — Кубок и лига. Тоже важные турниры, — цитирует Кордобу Sport24.

«Краснодар» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. В следующем туре клуб дома примет ЦСКА 27 мая.

Российские команды были отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-22-glavnoye-chto-my-prodolzhayem-igrat-kolumbiyets-kordoba-iz-krasnodara-pro-rpl-bez-yevrokubkov
Джон Кордоба
ФК Краснодар
0
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