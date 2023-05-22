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Сегодня, 13:22

Кордоба рассказал о работе с Гончаренко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился впечатлениями от сотрудничества с тренером Виктором Гончаренко.

«Каждый тренер дал мне много нового, в том числе и Гончаренко. Многому научился у него и извлек исключительно позитив. Гончаренко был известен своими мотивационными речами и отлично управлял командой. Все молодые футболисты отмечали это», — приводит слова Кордобы Sport24.

45-летний специалист был главным тренером «Краснодара» с 2021 по 2022 год. С 15 августа 2022 года он возглавляет «Урал».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-22-vse-otmechali-yego-motivatsionnyye-rechi-kordoba-o-rabote-s-goncharenko-v-krasnodare
Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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