Кордоба рассказал о работе с Гончаренко

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился впечатлениями от сотрудничества с тренером Виктором Гончаренко.

«Каждый тренер дал мне много нового, в том числе и Гончаренко. Многому научился у него и извлек исключительно позитив. Гончаренко был известен своими мотивационными речами и отлично управлял командой. Все молодые футболисты отмечали это», — приводит слова Кордобы Sport24.

45-летний специалист был главным тренером «Краснодара» с 2021 по 2022 год. С 15 августа 2022 года он возглавляет «Урал».