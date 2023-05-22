Кордоба рассказал о секретах успеха команды при тренере Ивиче

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал об успехах команды при Владимире Ивиче.

«Его подход и стиль работы сильно отличаются от стиля предыдущих тренеров. Все игроки на сто процентов понимают, что хочет от нас Ивич, отсюда и такой результат. Коуч идеально доносит информацию до футболистов. Философия Ивича — единство команды, эту идею он и продвигает. Чего-то конкретного к каждому игроку у Владимира нет», — приводит слова Кордобы Sport24.

Колумбийский футболист выступает за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне 30-летний форвард провел 22 матча за «быков» в РПЛ, забил 13 голов и сделал 7 результативных передач.