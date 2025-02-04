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Сегодня, 18:10

Кордоба рассказал о том, как проходят сборы с Мусаевым

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Форвард «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о том, как проходят сборы с главным тренером «быков» Мурадом Мусаевым.

— Насколько тяжелые сборы с Мусаевым?

— Достаточно хорошо проводим подготовку. Хорошие тренировки. Мне кажется, это будет заметно в чемпионате.

— Реально ли догнать Угальде в гонке бомбардиров РПЛ?

— Посмотрим.

— Несколько легионеров не приехали этой зимой на сборы РПЛ. Как ты на это смотришь? Есть ли у тебя мотивация выступать в РПЛ?

— Мне нет никакого дела до других легионеров РПЛ. У меня есть контракт, который я всегда выполняю. Какие решение принимаю другие футболисты меня абсолютно не касаются.

— В первом тайме тебе оказывали помощь в середине поля. Плохо себя чувствовал или был удар от соперника?

— Это была часть футбола. Нужно было немного замедлить игру. Почувствовал небольшой дискомфорт в ноге. Но сейчас все нормально.

Джон Кордоба
Мурад Мусаев
РПЛ
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