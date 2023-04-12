Кордоба: «Несмотря на отъезд многих легионеров, уровень РПЛ остается хорошим»

Сегодня, 13:57
Форвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался об уровне РПЛ на фоне отъезда многих легионеров.
«Несмотря на отъезд многих легионеров, уровень РПЛ остается хорошим. В каждом матче приходится прилагать много усилий, чтобы добиться победы. Нам нужно продолжать упорно работать и улучшать то, что мы хотим делать на поле», — приводит «РБ Спорт» слова Кордобы.
В марте 2022 года ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке. Позже разрешение было продлено до июня 2023-го.