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13 апреля, 21:09

Кордоба — о поражении от «Зенита»: «У нас был не лучший день»

Алексей Михайлов
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал поражение «быков» от «Зенита» (1:4) в матче 24-го тура РПЛ.

«Не знаю, что сказать. Проиграли — и все. Сейчас нужно исправить многое в предстоящих матчах. Мы знали, что эта игра будет сложной в разных аспектах. Результат — заслуга соперника, это его победа. У нас был не лучший день, такое может случиться с любой командой. Едем домой исправлять это. Почему это может как-то на нас сказаться, если идем на первом месте? Теперь только продолжать работать», — сказал футболист.

После поражения «Краснодар» с 52 очками остается лидером турнирной таблицы РПЛ и опережает сине-бело-голубых на два балла.

В следующем туре «Краснодар» сыграет дома против «Ахмата». Матч состоится 19 апреля. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

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