2 ноября, 21:50

Кордоба стал первым игроком в истории «Краснодара» с голом, передачей и удалением в одном матче РПЛ

Алина Савинова

Нападающий Джон Кордоба стал первым игроком в истории «Краснодара», забившим гол, сделавшим результативную передачу и удалившимся в одном матче чемпионата России, сообщает Opta Sports.

В воскресенье, 2 ноября, «быки» со счетом 2:1 победили «Спартак» в 14-м туре РПЛ. 32-летний Кордоба на 18-й минуте матча сделал голевую передачу на Александра Черникова, на 59-й минуте колумбийский футболист отметился забитым мячом, а на 88-й получил красную карточку.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В сезоне-2025/26 он провел 13 матчей в РПЛ, забив 6 голов и сделав 3 результативные передачи.

Источник: https://t.me/optarussia/5671
2

  • kamrad.andrey76

    Не было там передачи, он по мячу не попал

    03.11.2025

  • AZ

    По аналогии с хеттриком Горди Хоу будет теперь хеттрик Джона Кордобы)))

    03.11.2025

    Джон Кордоба
    Футбол
    РПЛ
    ФК Краснодар
    ФК Спартак (Москва)
    КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе
    «Ахмат» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Балтикой»
    «Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»
    КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку
    КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»
    КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
