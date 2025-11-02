Кордоба стал первым игроком в истории «Краснодара» с голом, передачей и удалением в одном матче РПЛ

2 ноября, 21:50
Нападающий Джон Кордоба стал первым игроком в истории «Краснодара», забившим гол, сделавшим результативную передачу и удалившимся в одном матче чемпионата России, сообщает Opta Sports.
В воскресенье, 2 ноября, «быки» со счетом 2:1 победили «Спартак» в 14-м туре РПЛ. 32-летний Кордоба на 18-й минуте матча сделал голевую передачу на Александра Черникова, на 59-й минуте колумбийский футболист отметился забитым мячом, а на 88-й получил красную карточку.
Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В сезоне-2025/26 он провел 13 матчей в РПЛ, забив 6 голов и сделав 3 результативные передачи.
kamrad.andrey76
Не было там передачи, он по мячу не попал
03.11.2025
AZ
По аналогии с хеттриком Горди Хоу будет теперь хеттрик Джона Кордобы)))
03.11.2025