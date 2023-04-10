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Кордоба: «Не думаю о получении российского гражданства. Я на сто процентов колумбиец»

Алина Савинова
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о возможном получении российского гражданства.

«Если честно, то я не думаю о получении российского гражданства, никаких предпосылок для этого нет. Хочу сказать, что меня все устраивает в России, нет никаких проблем. Я на сто процентов колумбиец и буду им оставаться всегда», — приводит «РБ Спорт» слова Кордобы.

Кордоба присоединился к «Краснодару» летом 2021 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне 29-летний форвард принял участие в 27 матчах, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dzhon-kordoba-ne-dumayu-o-poluchenii-rossijskogo-grazhdanstva-ya-na-sto-protsentov-kolumbiets/
Джон Кордоба
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