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Сегодня, 11:45

Кордоба — о срыве трансфера в «Спартак»: «Это я от них отказался, а не они от меня»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» рассказал о ходе переговоров со «Спартаком».

«Что решил «Спартак» — дело «Спартака». Я знаю, чего стою! Но вообще-то, в данной ситуации, кажется, именно Джон Кордоба принял решение не переходить в «Спартак», а не «Спартак» принял решение не покупать меня», — сказал Кордоба «СЭ».

Кордоба выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В сезоне-2024/25 на счету форварда 8 голов и 5 результативных передач в 16 матчах.

5 ноября краснодарцы объявили о продлении контракта с 31-летним форвардом до лета 2027 года.

По информации «СЭ», Кордоба по новому контракту с «Краснодаром» будет зарабатывать 4,7 миллиона евро в год вместе с бонусами.

Джон Кордоба. Джон Кордоба: «Интерес «Спартака»? Это я отказался от трансфера, а не они»

Джон Кордоба
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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