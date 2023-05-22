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Сегодня, 14:16

Кордоба заявил, что с «Зенитом» можно бороться за чемпионство

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионский титул.

«Зенит» — российская «Бавария»? Я бы так не сказал. И бороться с «Зенитом» можно — это футбол. Сейчас «Зенит» на хорошем ходу, но им нельзя сразу предписывать чемпионство. «Краснодар» навяжет борьбу «Зениту» за чемпионство в следующем году? Конечно, это возможно. Думаю о такой перспективе с оптимизмом. Я вообще по натуре оптимист. Скажу больше: золото — наша главная цель на следующий сезон", — приводит слова Кордобы Sport24.

В текущем сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Сине-бело-голубые в пятый раз подряд завоевывают золотые медали в РПЛ. С 2018 года петербургскую команду возглавляет Сергей Семак.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-22-kordoba-o-zenite-nelzya-im-srazu-predpisyvat-chempionstvo-mozhno-borotsya
Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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