Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:28

Джон Кордоба: «Я очень счастлив в «Краснодаре»

Telegram Дзен

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал победу над «Оренбургом» (4:0) в матче 14-го тура РПЛ и ответил на вопрос об интересе к нему со стороны «Спартака».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что красно-белые могут подписать 31-летнего колумбийца в зимнее трансферное окно.

«Цель — победа в РПЛ, да. Сегодня я еще хотел бы сказать спасибо болельщикам за поддержку. «Спартак» или «Краснодар»? Я — игрок «Краснодара». И очень счастлив здесь», — цитирует Кордобу «РБ Спорт».

Кордоба выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В сезоне-2024/25 форвард забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи в 14 матчах во всех турнирах.

Источник: РБ Спорт
Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Биография Остона Мэттьюса: жизнь и карьера американского форварда-рекордсмена
Кнайсль указала на высокий уровень безопасности жизни в России
Инфекционист назвал симптомы вируса Коксаки
Губернаторы Ростовской и Тамбовской областей объявили об уходе в отставку
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 голов
ЦСКА проиграл не из-за драки, Станкович в «Спартаке» вернулся к адекватности, в «Ахмате» вмешиваются высшие силы. Пять простых выводов после 14-го тура РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя