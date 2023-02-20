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Сегодня, 13:13

Кордоба заявил, что у «Краснодара» упал уровень игры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал игру команды в первой части сезона.

«Это нормальный процесс, иногда так бывает. У нас действительно упал уровень игры. Но это дало дополнительную мотивацию тем, кто пришел летом. Всем хотелось показать себя с лучшей стороны. Сейчас надеемся исправить ситуацию и завершить сезон как можно выше. Сторожук хотел разнообразия в атаке, а не просто вертикальные передачи? После шести лет игры в Бундеслиге я привык к такому стилю. Там во многих командах это в порядке вещей. Сложно изменить все в один момент. Здесь пришлось менять стиль и переходить в том числе к оборонительным действиям. Моя статистика? Всегда хочется больше. Но, повторюсь, в первой части сезона мы играли в более оборонительный футбол. Полагаю, причина в этом. Надеюсь, во второй части сезона статистика станет лучше», — приводит слова Кордобы «Чемпионат».

После 17 туров «Краснодар» занимает восьмую сточку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5003609-kordoba-ob-oseni-krasnodara-upal-uroven-my-igrali-v-bolee-oboronitelnyj-futbol.html
Джон Кордоба
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