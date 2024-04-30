Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:49

Кордова опроверг информацию о возможном уходе из «Сочи»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Сочи» Серхио Кордова заявил, что информация о его вероятном уходе из команды не соответствует действительности.

Ранее агент Николас Пуппо отмечал, что Кордова вряд ли останется в «Сочи» на следующий сезон.

«Тот человек, который дал это интервью, сейчас не является моим агентом и не имеет никакого отношения к моей карьере. На данный момент я полностью сосредоточен на «Сочи», стараюсь узнать больше нового и получить как можно больше удовольствия», — цитирует Кордову Sport24.

Футболист рассказал, что решение о его будущем будет принято только по итогам сезона.

Кордова арендован «Сочи» у «Аланьяспора» в феврале 2024 года. На счету 26-летнего венесуэльца 8 матчей за российский клуб и одна результативная передача.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Серхио Кордова
0
Читайте также
Борис Ротенберг рассказал о скандальном матче «Сочи» в Грозном
Орлов раскритиковал игроков «Зенита» после поражения от «Динамо»
Правительство освободило несколько категории граждан от комиссий при оплате ЖКУ
Грустный рекорд вылетевшего Кучерова, «обманщик» Боб и шедевр Дадонова с нулевого угла. Что произошло в Кубке Стэнли 30 апреля
Бывший адвокат актера Ефремова Пашаев получил ранение в зоне СВО
Заседание суда в Кишиневе по делу Гуцул перенесли на 27 мая
Популярное видео
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Локомотив» — «Ростов» другие матчи
Томас Рукас: «Всегда болею за «Зенит», но хочется, чтобы чемпионом стал «Краснодар»
Силкин: «Динамо» потеряло много очков, как раз их может не хватить для чемпионства»
Борис Ротенберг — о борьбе «Сочи» за выживание: «Шансов все меньше, но мы будем биться»
Масалитин заявил, что в ЦСКА сейчас нет лидеров на поле
«Ахмат» планирует продлить контракт с Богосавацем
Источник: «Локомотив» хочет продлить контракт с Магкеевым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Ахмед Айдамиров: «Уциев и Семенов — легенды «Ахмата», они в силах продолжать играть»

Скауты ЦСКА находятся на Кубке Азии U23