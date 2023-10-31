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Сегодня, 09:38

Кормильцев рассказал, что гордится российской тренерской школой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев высказался о российской тренерской школе.

«Самое главное, что я хотел бы отметить по итогам этого тура, да и вообще по итогам прошедшей части чемпионата, это то, что я очень горд за нашу отечественную тренерскую школу. Карпин, Федотов, Ташуев, Юран, Осинькин... Их команды побеждают. И это еще раз доказывает, что не надо нам никого приглашать, эти иностранцы с желтыми штанами, бегают там что-то, смотрят в планшеты... А ведь еще Радимов, Зырянов — тоже наша школа! ЦСКА в матче с «Краснодаром» сыграл очень правильно. Но и «Краснодар», если честно, был неплох. Даже переиграл в чем-то армейцев. Но они грамотно сыграли по счету. Плюс сказались моменты, когда «Краснодар» не реализовывал моменты, когда Акинфеев выручал. Я Владимира Валентиновича Федотова знаю опосредованно, но такие тренеры и должны быть у нас, воспитывать таких игроков, как тот же Обляков. И тренера должны бояться. Я вот Лобановского в киевском «Динамо» боялся. Паническая атака была, когда его видел. Тренер должен быть авторитетом», — приводит слова Кормильцева «РБ Спорт».

После 13 туров ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ-2023/24 с 21 очком.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kormil-tsev-u-nas-dolzhny-by-t-takie-trenery-kak-fedotov-a-inostrantsy-s-planshetami-ni-k-chemu/
Сергей Кормильцев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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