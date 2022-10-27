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27 октября, 23:23

Кормильцев верит, что «Торпедо» навяжет борьбу «Спартаку» в предстоящем матче

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев высказался о предстоящем матче черно-белых против «Спартака» в рамках 15-го тура РПЛ.

«Когда я играл в «Торпедо», для нас «Спартак» был как красная тряпка для быка. И спартаковцы, по рассказам ветеранов, очень не любили игры против «Торпедо». Торпедовцы были командой духовитой тогда. Желаю и сейчас им навязать «Спартаку» борьбу, навязать единоборства, не играть, конечно, в открытый футбол, потому что «Спартак» сейчас очень хорошо бежит, что тут говорить. Шансов, конечно, у «Торпедо» маловато, только за счет характера, духа, потому что командой игры там сейчас не прослеживается. Я думаю, что «Торпедо» или не проиграет, или проиграет всего в один мяч. Повторюсь, черно-белые должны навязать борьбу, я в это верю», — приводит «РБ Спорт» слова Кормильцева.

«Торпедо» сыграет со «Спартаком» 30 октября. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

На данный момент красно-белые с 29 очками занимают 2-е место в РПЛ, черно-белые — последнее (6 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kormil-tsev-torpedo-nuzhno-navyazat-spartaku-bor-bu-skontsentrirovat-sya-i-ne-boyat-sya/
Сергей Кормильцев
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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