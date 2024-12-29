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Корнаухов: «Первая часть РПЛ получилась «чемпионатом отрезков»

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Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился своими впечатлениями от первой части сезона в РПЛ.

«Первая часть РПЛ получилась таким «чемпионатом отрезков». Мы видели яркий отрезок в начале сезона от «Зенита», потом — от «Локомотива», в конце выстрелили «Спартак» и «Ростов», а также нельзя не отметить беспроигрышную серию в исполнении «Краснодара». Каждая из этих команд показывала на своем отрезке футбол фантастического уровня, набирала очень много очков, их игроки становились лучшими футболистами месяца... Но потом все пропадало», — сказал Корнаухов «РБ Спорт».

По итогам 18 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» с 39 очками, опережая «Зенит» (39 очков) только по дополнительным параметрам. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» — 37 очков. «Динамо» занимает четвертую позицию с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество баллов.

Источник: «РБ Спорт»
Олег Корнаухов
РПЛ
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