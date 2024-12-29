Корнаухов: «Интрига весной во многом будет зависеть от «Зенита»

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов сравнил накал интриги в нынешнем сезоне РПЛ со второй частью прошлого сезона.

«Эти интриги, безусловно, разные. Весной, во второй половине прошлого сезона, шло распределение медалей, и в последнем туре три команды претендовали на золото. Вот это была интрига! Сейчас же это пока только предварительно. После первых четырех туров все говорили, что «Зенит» остановить будет невозможно, но две травмы — и все пошло наперекосяк. И до конца петербуржцы игру так и не восстановили, что показали последние два поражения на финише на своем поле. Но задел на хорошую настоящую интригу весной, безусловно, создан», — сказал Корнаухов «РБ Спорт».

По итогам первой части сезона РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 39 очков. Столько же — у «Зенита», который остался на второй строчке только по результату личной встречи с краснодарцами (0:2).