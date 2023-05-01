Корнаухов — о Йокановиче: «Его главная проблема в том, что от стиля Шварца он отошел, а свой так и не создал»

Экс-защитник ЦСКА и директор академии красно-синих Олег Корнаухов в интервью «СЭ» оценил игру «Динамо» в текущем сезоне.

— Вы обмолвились, что сюрпризов в 25-м туре не было. А победа «Факела» в Москве?

— Это лишь на первый взгляд неожиданность. Если вспомнить, как «Динамо» играет всю весну, начинаешь понимать, что даже 0:2 дома с «Факелом» — не сенсация. Воронежцы отчаянно сражаются за выживание, команда у них дружная, сплоченная. Звезд с неба не хватают, но за счет самоотдачи и организации игры набирают очки. Всегда бьются до конца, не разваливаются!

А «Динамо» при Йокановиче слишком уж нестабильно. Лидеры не в лучшем состоянии. Сбалансированной командной игры не просматривается. Неудачные отрезки сменяются целыми провальными матчами...

— Перефразируя Аленичева, можно сказать, что Славиша Йоканович — тупик для «Динамо»?

— Ну, тупик — это перебор. Просто, когда «Динамо» тренировал Шварц, было понятно, во что играет команда. Да, весной забуксовала, уступила «Сочи» серебро, а «Спартаку» — Кубок. Тем не менее мы видели развитие футболистов, все прибавляли на глазах.

— Это правда.

— Мне кажется, главная проблема Йокановича в том, что от стиля Шварца он отошел, а свой так и не создал. В итоге ни результата, ни выстроенной игры. Сплошные качели!

Полностью интервью Корнаухова «СЭ» можно прочитать здесь.