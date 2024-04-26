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Сегодня, 10:45

Корнеев эмоционально оценил игру «Пари НН» против «Локомотива»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев эмоционально отреагировал на игру «Пари НН» в матче 21-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:3).

«Кутателадзе ты не видел? На 11-й минуте добежал, (использовано нецензурное слово), ковырнул с левой ноги. Он уже был, (использовано нецензурное слово), мертвый! Посмотреть на него — я не понимаю, че этот парень делает. «Нижний» усилился Марадишвили, (использовано нецензурное слово)! Ну это со смехом, (использовано нецензурное слово)! Этот Кучаев, (использовано нецензурное слово). Это что, (использовано нецензурное слово), вообще за усиление? И у них самая большая потеря... Этот, в центре поля... Черный! Майга!» — сказал Корнеев, обращаясь к Игорю Шалимову во время просмотра моментов игры «Пари НН» — «Локомотив» в прямом эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на канале «Матч ТВ».

«Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Нижегородцы потерпели пятое поражение подряд. «Локомотив» (41) поднялся на четвертую строчку.

Игорь Корнеев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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