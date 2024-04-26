Корнеев извинился за нецензурный комментарий в телеэфире об игроках «Пари НН»

Бывший тренер сборной России и футбольный эксперт Игорь Корнеев извинился за нецензурные комментарии в адрес футболистов «Пари НН».

«Уважаемые поклонники спорта! Накануне в прямом эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» произошел инцидент, который широко обсуждается в различных медиа. Я хотел бы принести извинения коллегам по эфиру, всем, кто работает на «Матч ТВ», создавая действительно качественный спортивный продукт, футбольному клубу «Пари НН» и главным образом зрителям канала, которые вынуждены были услышать то, что услышали. Это было недопустимо и недостойно. Хотел бы заверить, что в дальнейшем подобных лексических оборотов с моей стороны не будет, как не было их и ранее», — приводит слова Корнеева сайт matchtv.ru.

«Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Нижегородцы потерпели пятое поражение подряд. «Локомотив» (41) поднялся на четвертую строчку.