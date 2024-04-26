Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:27

Корнеев извинился за нецензурный комментарий в телеэфире об игроках «Пари НН»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России и футбольный эксперт Игорь Корнеев извинился за нецензурные комментарии в адрес футболистов «Пари НН».

«Уважаемые поклонники спорта! Накануне в прямом эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» произошел инцидент, который широко обсуждается в различных медиа. Я хотел бы принести извинения коллегам по эфиру, всем, кто работает на «Матч ТВ», создавая действительно качественный спортивный продукт, футбольному клубу «Пари НН» и главным образом зрителям канала, которые вынуждены были услышать то, что услышали. Это было недопустимо и недостойно. Хотел бы заверить, что в дальнейшем подобных лексических оборотов с моей стороны не будет, как не было их и ранее», — приводит слова Корнеева сайт matchtv.ru.

Игорь Корнеев. Корнеев эмоционально оценил игру «Пари НН» против «Локомотива»

«Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Нижегородцы потерпели пятое поражение подряд. «Локомотив» (41) поднялся на четвертую строчку.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI2048389_Kornejev_Prinoshu_izvinenija_zritelam_Match_TV_i_vsemu_telekanalu
Игорь Корнеев
ФК Нижний Новгород
9
Обсудить
Читайте также
Экс-тренер «Осера» обвинил ЦСКА в подкупе арбитров в победном Кубке УЕФА
США выплатят компенсацию пострадавшим по делу экс-врача гимнасток
В Роскачестве дали советы по оформлению спортивной страховки ребенку
Судья украл у красно-белых пенальти и не удалил Мойзеса, игрой остались недовольны все, кроме Федотова. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
В бундестаге заявили о превращении Украины в колонию США руками Зеленского
В Кремле допустили расширение буферной зоны для безопасности России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Салихова: «Учитывая состав ЦСКА на дерби, ничья — отличный результат. А для «Спартака» — провал»

«Спартак» обратился в КДК по отмене предупреждения Дуарте в дерби с ЦСКА