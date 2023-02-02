0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:45

Корнеев: «Мне нравится, как работает Федотов. Главная проблема ЦСКА — реализация моментов»

Александр Кружков
Обозреватель
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива», экс-руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» рассказал, какие позиции нужно укрепить ЦСКА в ближайшее время.

— ЦСКА — клуб для вас не чужой. Какие позиции надо ему усилить, чтобы вернуться в чемпионскую гонку?

— Прежде всего необходим центрфорвард. Забивной, разноплановый, который мог бы и сыграть в паре с Чаловым, и исполнить роль выдвинутого на острие «столба». Плюс нужен скоростной вингер, быстрый игрок в центр обороны и правый защитник сильнее Гайича.

В целом мне нравится, как работает Владимир Федотов. Главная проблема ЦСКА — реализация моментов. А все потому, что в атаке не хватает скорости и ярких индивидуальных действий. Кроме Карраскаля, нет впереди человека, способного обыграть один в один.

ЦСКА с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 17 туров.

Михаил Мудрик. Игорь Корнеев: «100 миллионов за Мудрика — это безумие. «Челси» просто красиво развели, используя интерес «Арсенала»
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
«Госуслуги» со 2 февраля приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
Лавров: чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ
Песков назвал констатацией факта слова Гейтса о России с сильным правительством
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Орлов: «Может, УЕФА разрешит «Зениту» временно играть в азиатской ЛЧ?»
Орлов объяснил, почему «Зенит» покупает бразильцев, а не растит молодежь
«Спартак» объявил стартовый состав на матч Зимнего кубка РПЛ с «Ростовом»
«Слуцкий говорит, что в «Торпедо» Дзюба забьет даже лежа... Месси тоже лежа забивает? Артему пора опуститься на землю!» Интервью Орлова
Орлов: «Почему вы считаете, что Малком не «отбил» 40 миллионов?»
В «Оренбурге» заявили о намерении выкупить нападающего Мансилью у «Расинга»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Колосков: «Обращение «Зенита» в CAS — неприличное дело! Это означает неверие в наше правосудие»

Чернышов считает, что у современного «Динамо» не было знакового игрока