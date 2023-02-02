Корнеев: «Мне нравится, как работает Федотов. Главная проблема ЦСКА — реализация моментов»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива», экс-руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» рассказал, какие позиции нужно укрепить ЦСКА в ближайшее время.

— ЦСКА — клуб для вас не чужой. Какие позиции надо ему усилить, чтобы вернуться в чемпионскую гонку?

— Прежде всего необходим центрфорвард. Забивной, разноплановый, который мог бы и сыграть в паре с Чаловым, и исполнить роль выдвинутого на острие «столба». Плюс нужен скоростной вингер, быстрый игрок в центр обороны и правый защитник сильнее Гайича.

В целом мне нравится, как работает Владимир Федотов. Главная проблема ЦСКА — реализация моментов. А все потому, что в атаке не хватает скорости и ярких индивидуальных действий. Кроме Карраскаля, нет впереди человека, способного обыграть один в один.

ЦСКА с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 17 туров.