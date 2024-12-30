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Сегодня, 12:58

Корнеев назвал Батракова футболистом-открытием в 2024 году

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев ответил на вопрос «СЭ», кого считает футболистом-открытием в 2024 году.

«Для меня открытием в 2024 году в РПЛ стал Алексей Батраков. Очень яркий игрок, который приносит большую пользу «Локомотиву», — сказал Корнеев «СЭ».

Батраков является воспитанником академии «Локомотива». В текущем сезоне 19-летний футболист сыграл за железнодорожников 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Ранее агент Владимир Кузьмичев заявил «РБ Спорт», что европейские клубы готовы заплатить за Батракова не более 15 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Алексей Батраков
Игорь Корнеев
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