Корнеев: «Ивич станет точным попаданием для «Спартака»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что сербский специалист Владимир Ивич, который ранее возглавлял «Краснодар», мог бы добиться успеха в «Спартаке».

«Это как раз один из тренеров, который брал титулы. И кстати, Ивич в двух домашних играх ни разу не проигрывал «Зениту». И если мы будем сравнивать «Краснодар» и «Зенит», то у «быков» есть Сафонов, Кордоба, Сперцян, Кривцов и Алонсо, есть некоторое соответствие «Зениту», а остальное — тот материал, с которым нужно работать и правильно ставить в состав. Ивич провел сумасшедшую работу в плане обороны, в достижении результата. Это топовый вариант для клуба России и Европы в плане достижения результата. Это будет точное попадание для «Спартака»», — приводит «РБ Спорт» слова Кореева.

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Ивичем 13 марта. Сербский специалист возглавлял «быков» с января 2023 года.

14 апреля «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. На данный момент московская команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 23 играх.