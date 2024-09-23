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Сегодня, 14:34

Корнеев: «Тюкавин — супер нападающий!»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал «СЭ» ничью в матче 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).

«Игра смотрелась, было много единоборств, эмоций, спорных эпизодов. Но качественных моментов было всего несколько, и все они были больше связаны с игрой «Динамо». Здесь, фундаментальную роль сыграл Тюкавин, который участвовал во всех этих моментах. Он супер нападающий!» — сказал Корнеев «СЭ».

«Спартак» продлил серию без поражений в РПЛ до восьми матчей — 4 победы и 4 ничьих. Команда Деяна Станковича набрала 16 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. «Динамо» с 17 очками — на 4-й строчке.

Игорь Корнеев
Константин Тюкавин
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