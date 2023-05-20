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Сегодня, 14:20

Бывший спортдир «Зенита»: «Возможно, летом ЦСКА продаст Карраскаля»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Футболист ЦСКА Хорхе Карраскаль.
Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» сообщил, что не исключает, что летом атакующий полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль покинет клуб.

— Что с Карраскалем? Владимир Федотов в интервью Леониду Слуцкому дал понять, что у Хорхе не все в порядке с настроем. Допускаете, что летом он покинет команду?

— Видимо, «химия» между тренером и игроком где-то нарушилась или даже разрушилась. И положительных изменений пока не наблюдается. Еще один сезон в запасе станет для Карраскаля губительным. Так что, если летом появится достойное предложение, ЦСКА лучше продать этого исполнителя.

В текущем сезоне РПЛ на счету 24-летнего Карраскаля 6 голов и 5 результативных передач в 24 матчах.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Игорь Корнеев
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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