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Сегодня, 18:00

Корнеев не считает Виктора Мендеса суперусилением для ЦСКА

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев заявил «СЭ», что не считает полузащитника Виктора Мендеса суперусилением для армейцев.

— В опорной зоне красно-синих в последних турах играют Мендес и Зделар. После матча с «Краснодаром» вы сказали, что не видите, в чем чилиец превосходит российских игроков ЦСКА, например Мухина. Не поменяли своего мнения?

— Нет, не поменял. Мухин точно не слабее Мендеса, а, пожалуй, даже и предпочтительнее легионера. Не могу назвать чилийца суперусилением. Да. он нечасто теряет мячи, но особо и не продолжает атаки. Слишком много очень простых решений...

— А Зделар?

— Вот это совсем другая история. Он всегда смотрит вперед, думает очень быстро, обладает последним пасом. Может отдавать хорошие дальние передачи. С сербом как раз армейцы попали в точку, а по Мендесу возникают большие вопросы.

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Игорь Корнеев
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
Саша Зделар
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