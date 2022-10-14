Корнеев не считает Виктора Мендеса суперусилением для ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев заявил «СЭ», что не считает полузащитника Виктора Мендеса суперусилением для армейцев.

— В опорной зоне красно-синих в последних турах играют Мендес и Зделар. После матча с «Краснодаром» вы сказали, что не видите, в чем чилиец превосходит российских игроков ЦСКА, например Мухина. Не поменяли своего мнения?

— Нет, не поменял. Мухин точно не слабее Мендеса, а, пожалуй, даже и предпочтительнее легионера. Не могу назвать чилийца суперусилением. Да. он нечасто теряет мячи, но особо и не продолжает атаки. Слишком много очень простых решений...

— А Зделар?

— Вот это совсем другая история. Он всегда смотрит вперед, думает очень быстро, обладает последним пасом. Может отдавать хорошие дальние передачи. С сербом как раз армейцы попали в точку, а по Мендесу возникают большие вопросы.