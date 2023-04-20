Корнеев объяснил, почему Дзюба не может забить грандам российского чемпионата

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев объяснил, почему нападающий железнодорожников Артем Дзюба ни разу не забил в ворота грандов РПЛ.

«Я не думаю, что у Дзюбы существует какие-то комплексы. Психология тут совсем ни при чем. Артем по-прежнему остается очень опасным нападающим, и забивать он может абсолютно любым командам. Просто в поединках с такими соперниками, как «Зенит» или «Спартак», свободного пространства гораздо меньше. Поэтому и голевой момент ему создать значительно сложнее», — приводит слова Корнеева Betonmobile.ru.

Дзюба является лучшим бомбардиром весенней части чемпионата России. В 6 матчах РПЛ он забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.