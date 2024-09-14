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Сегодня, 13:30

Корнеев об Облякове: «Просто монстр!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Иван Обляков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев высоко оценил игру хавбека армейцев Ивана Облякова.

— Файзуллаев не так ярок, как в прошлом сезоне?

— Он всегда держит свой уровень и, если посмотреть внимательно, очень функционален. Мне нравится, что Аббос не боится рисковать.

— Обляков наконец-то показывает свой максимум? Стал лидером?

— Обляков это монстр в полном смысле этого слова! Он поиграл на всех позициях на поле, кроме вратарской, и умудрялся везде приносить пользу. Невероятно! Он один из самых ключевых игроков армейцев.

В сезоне-2024/25 Обляков забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Иван Обляков. «Обляков — монстр: везде полезен. Сергеев не слабее Соболева». Корнеев — о матче ЦСКА — «Зенит»

Иван Обляков
Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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