Корнеев об Облякове: «Просто монстр!»

Сегодня, 13:30
Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев высоко оценил игру хавбека армейцев Ивана Облякова.
— Файзуллаев не так ярок, как в прошлом сезоне?
— Он всегда держит свой уровень и, если посмотреть внимательно, очень функционален. Мне нравится, что Аббос не боится рисковать.
— Обляков наконец-то показывает свой максимум? Стал лидером?
— Обляков это монстр в полном смысле этого слова! Он поиграл на всех позициях на поле, кроме вратарской, и умудрялся везде приносить пользу. Невероятно! Он один из самых ключевых игроков армейцев.
В сезоне-2024/25 Обляков забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за ЦСКА во всех турнирах.