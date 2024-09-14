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Сегодня, 12:45

Корнеев: «Не сказал бы, что Гуарирапа сильнее Мусаева на данном этапе»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Сауль Гуарирапа (в синем).
Фото Global Look Press
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Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев пока не готов сказать, кто будет основным форвардом армейцев после перехода Сауля Гуарирапы в московский клуб на правах аренды из «Сочи».

- Армейцы уже на «флажке» закрыли сделку по аренде Гуарирапы.

— Гуарирапа обладает многими хорошими качествами нападающего. Ему проще играть с более сильными партнерами, так как он зависим от острых передач. Это, без сомнения, хороший вариант для ЦСКА.

— Как нападающий Гуарирапа сильнее Мусаева? Кто выиграет конкуренцию?

— Я бы не сказал, что Гуарирапа сильнее Мусаева на данном этапе. Он провел лишь один хороший отрезок чемпионата в прошлом сезоне, и ему есть что доказывать. Мусаев примерно в такой же ситуации. Конкуренция — отличная вещь!

— Вы, кстати, в начале трансферного окна не предполагали, что Гуарирапа окажется в «Зените», учитывая особые отношения между питерским клубом и «Сочи?

— Да, такие мысли меня посещали. Но, как оказалось, Зенит хотел более гарантированный и надежный вариант впереди. В итоге был приобретен Лусиано, который является реальным киллером!

ЦСКА арендовал Гуарирапу у «Сочи» до конца сезона-2024/25 с правом выкупа. Футболист выступал за сочинцев с января 2024 года, он забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гуарирапы в 1,2 миллиона евро.

Иван Обляков. «Обляков — монстр: везде полезен. Сергеев не слабее Соболева». Корнеев — о матче ЦСКА — «Зенит»

Игорь Корнеев
Тамерлан Мусаев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа

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