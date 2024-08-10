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Сегодня, 08:15

Корнеев: «Вендел сейчас стоит минимум 25-30 миллионов»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» назвал сумму, за которую питерцы могут расстаться с полузащитником Венделом.

— Вендел сейчас в шикарной форме. Повалится ли «Зенит», когда бразилец закиснет?

— А он никогда не закиснет. Этот игрок получает огромное удовольствие от футбола.

— Значит, летом он точно не уйдет? А зимой?

— Он уйдет только за большие деньги.

— Тогда сколько «Зенит» должен просить за Вендела?

— На мой взгляд, минимум 25-30 миллионов евро. А то и больше! — сказал Корнеев «СЭ».

В текущем сезоне 26-летний бразилец провел за «Зенит» 5 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал восемь голевых передач.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Игорь Корнеев
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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