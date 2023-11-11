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Сегодня, 13:40

Корнеев: «Тюкавин легко может оказаться в «Зените», если решится на это»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Константин Тюкавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» ответил на вопрос, перейдет ли нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в команду Сергея Семака.

— Как думаете, Пиняев смог бы вписаться в игру этого «Зенита»? Или мы его перехвалили?

— Все упирается в стабильность. По своим игровым качествам Пиняев точно бы пришелся «Зениту» ко двору, однако пока он не подтверждает свой уровень на длинной дистанции.

— На ваш взгляд, какова вероятность того, что Тюкавин, который пока так и не продлил контракт с «Динамо», окажется в «Зените»?

— Потенциально Тюкавин — топовый нападающий, который легко может оказаться в «Зените», если он сам на это решится. Тут все зависит от его амбиций и желания. Хотя не исключаю, что он может и по-другому видеть будущее своей карьеры.

Константин Тюкавин. «Тюкавин легко может оказаться в «Зените». В переход Сперцяна в «Ювентус» не верится». Мнение Корнеева

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Константин Тюкавин
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