Корнеев: «Уход Бабича не станет большой потерей для «Спартака»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о возможном уходе защитника «Спартака» Срджана Бабича в другой клуб.

«Более чем уверен, что у Бабича нет вариантов. Это такая же раздутая история, как и с Угальде, просто хотят развести руководство «Спартака» на деньги! Если вдруг он уйдёт, то это не будет большой потерей для команды», — приводит слова Корнеева Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что 28-летний серб может продолжить карьеру в «Аль-Джазире» из ОАЭ.

Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 19 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.