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Сегодня, 19:02

Корнеев: «Отступные Чалова в размере 4 миллионов евро — подарок для его нового клуба»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал продление контракта форварда Федора Чалова с ЦСКА.

Как стало известно «СЭ», в новом контракте 25-летнего футболиста с московской командой прописаны отступные для европейских клубов в размере 4,2 миллиона евро.

«Мы знаем, когда ментально все хорошо, он в порядке. Сейчас такой стабильности не было — переговоры и разговоры о будущем влияют на общее состояние игрока. Сейчас вроде разобрались, продлили контракт, но понятно, что скоро Чалов уйдет. Если говорить о перспективе в Европе, это могут быть три чемпионата — Испания, Франция и Италия, где берут российских игроков. Если верная информация о четырех миллионах (отступных), то для нового клуба Федора это как подарок», — приводит «РБ Спорт» слова Корнеева.

В сезоне-2023/24 Чалов принял участие в 31 матче ЦСКА во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативных передачи.

Источник: РБ Спорт
Игорь Корнеев
Федор Чалов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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