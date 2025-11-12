Видео
12 ноября, 18:53

Корнеев об увольнении Станковича: «Деян умеет хорошо продавать пыль, но все в этом убедились, когда уже было поздно»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился с «СЭ» мнением об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«Руководство «Спартака» решило, что Станкович — достаточно хороший специалист, исходя из первого общения и впечатления после разговора с ним. Деян умеет хорошо продавать пыль, но все в этом убедились только потом, когда уже было поздно. Я не удивлен, что «Спартак» с ним распрощался. Удачи ему и его тренерскому штабу в следующих проектах», — сказал Корнеев «СЭ».

Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года.

Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

14

  • welkom1111

    "Забава ишаков" уже здесь...

    13.11.2025

  • Sergey Sparker

    До чего же вы омерзительны нормальным людям, подлецы пинающие лежачего. Всякие Черчесовы, вот такие Корнеевы... Если что, я болельщик ЦСКА и Станкович никогда симпатичен мне не был. Но он человек, человек искренний. Пусть хамоватый, но не подлый, в отличие от таких подлецов. Здоровья ему и удачи.

    13.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    На ослином языке не понимаю.

    13.11.2025

  • НВ

    кто это-корнеев? псевдоэксперт с матч тв, он тренировал кого то, что то выиграл как ГЛАВНЫЙ тренер? это дерьмовая затычка в каждой дырке.

    13.11.2025

  • руслан магомедов

    ты, как был долбело, так и останешься чмарташкой.

    13.11.2025

  • руслан магомедов

    Корнев ты не в бровь, а в глаз попал. даянка-цыган продал пыль очень даже зашибись. Прикрываясь игрой в Италии облапошил Лукойлу. Как тренер оно никто, как и его "ЧТАБ-ПОДСВИНКОВ" нули полные. Хрен кто толковый этот табор возьмет в Европе.

    13.11.2025

  • maxbeast

    А что умеет Корнеев? Обсирать все и вся вокруг? Кто вообще его постоянно спрашивает? Пусть лучше вспоминает, как он забивал Барселоне в прошлом веке.

    12.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Корнеев продолжает продавать пыль срач ТВ. Только в этом проекте его ещё не раскусили.

    12.11.2025

  • hattabysh

    А Корнеев умеет только языком чесать.

    12.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Алкаш и олигофрен корнеев

    12.11.2025

  • ровнов

    С.. А, а не Корнеев.

    12.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Жестковато, хотя и верно по сути..

    12.11.2025

  • Slim Tallers

    Прошло 15 минут,ноль реакции.

    12.11.2025

  • hant64

    Корреспондент Белов: бывший футболист говорит о футбольном тренере, так какого хрена заметка в хоккейном разделе? Костя, ты ещё не научился отличать футбол от хоккея?:grin:

    12.11.2025

