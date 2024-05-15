Корнеев: «Новый контракт Семака? Выигранные титулы говорят сами за себя»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев понимает, почему клуб решил продлить контракт с Сергеем Семаком.

— Понимаете «Зенит», который предложит Семаку новый пятилетний контракт?

— Да, понимаю. Выигранные титулы говорят сами за себя. Несмотря на то что сейчас есть проблемы с результатами, руководство клуба решает поддержать Семака, снимая все вопросы в этот сложный период!

— Многие недоумевают, за что повышают зарплату ключевым игрокам и штабу...

-«Зенит» может это себе позволить, хотя не все ключевые игроки достойны увеличения жалованья!

— Главная игровая проблема «Зенита» этой весной?

— Мотивация некоторых футболистов и реализация множества голевых моментов.

— Некоторые специалисты полагают, что подопечные Семака играют все время в одном темпе, не взрываются на поле, под них уже все подстроились. Согласны?

-Нет, не согласен, что все подстроились под питерцев. Просто на тихом аллюре не выигрываются матчи, а почему-то некоторые футболисты в это поверили. Нужно включаться сразу, делать результат, и только потом можно сбавлять обороты в матче, а не наоборот!

— По делу ли питерцы проиграли ЦСКА в чемпионате на прошлой неделе?

— ЦСКА просто забил, а «Зенит» — нет. Это была равная игра.

14 мая председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что 25 мая «Зенит» подпишет с Сергеем Семаком новый контракт сроком на 5 лет с повышением зарплаты.